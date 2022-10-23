НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 октября, 16:44

Франция поставила под удар национальную армию из-за накачки Украины оружием

Политик Дюпон-Эньян: Армия Франции страдает из-за снабжения Украины оружием и деньгами

Армия Франции страдает из-за снабжения Киева оружием и деньгами. Об этом заявил лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и экс-кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян. По его словам, Пятая республика помогает украинским военным даже при значительном дефиците средств для своей обороны.

"Из-за нехватки бюджета наш единственный авианосец "Шарль де Голль" не был защищён своими противоракетными вспышками во время операций в начале 2022 года. Наша армия страдает, и всё же мы наводняем Украину оружием и деньгами!" — написал Дюпон-Эньян в "Твиттере".

В Германии призвали Францию и Польшу вместе выступить против России

В Германии призвали Францию и Польшу вместе выступить против России

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен является сумасшедшей. Так он отреагировал на её слова о важности постоянной финансовой помощи Украине.

Обложка ©

Getty Images / TKiran Ridley

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров