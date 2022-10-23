Франция поставила под удар национальную армию из-за накачки Украины оружием

Армия Франции страдает из-за снабжения Киева оружием и деньгами. Об этом заявил лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция" и экс-кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян. По его словам, Пятая республика помогает украинским военным даже при значительном дефиците средств для своей обороны.

"Из-за нехватки бюджета наш единственный авианосец "Шарль де Голль" не был защищён своими противоракетными вспышками во время операций в начале 2022 года. Наша армия страдает, и всё же мы наводняем Украину оружием и деньгами!" — написал Дюпон-Эньян в "Твиттере".