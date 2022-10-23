Военный корреспондент Семён Пегов получил ранение ноги под Донецком, наступив на мину ПФМ-1 "Лепесток". Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в телеграм-канале. Журналиста госпитализировали в Республиканский травматологический центр.

Военкор Семён Пегов подорвался на мине под Донецком. Видео © Telegram / WarGonzo

"Открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы. Подорвался на "Лепестке", — написал Рогов.

Семён Пегов в больнице после травмирования. Фото © Telegram / WarGonzo

Он добавил, что жизни военкора ничего не угрожает, ему проводят операцию. Открыт официальный сбор средств в поддержку Семёна Пегова.