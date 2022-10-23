Призыв украинского лидера Владимира Зеленского к Западу ударить по Кремлю при обстреле Киева звучит как агония. Об этом в телеграм-канале заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой. <...> Призывы Зеленского звучат как агония и следствие "шока" от наступающего осознания грядущего провала проекта "анти-Россия", — написал он.

Слуцкий задался вопросом, насколько сам Запад готов ударить по центру принятия решений в РФ и "ввергнуть мир в возможный апокалипсис". Глава ЛДПР подчеркнул, что любая агрессия в отношении РФ повлечёт за собой ответ, что будет означать уже реальное военное противостояние НАТО и Москвы.

При этом депутат уверен, что в западных странах всё отлично понимают. По его мнению, всё больше политиков, в том числе американских, например 44-й президент США Барак Обама, заявляют о том, что нельзя допустить развязывания прямого конфликта с РФ. Кроме того, по словам парламентария, всё чаще слышится критика военной и финансовой поддержки Незалежной.