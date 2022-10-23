В Николаевской области Украины сообщили о поражении нескольких объектов инфраструктуры

За сутки в результате ударов в Николаевской области на Украине повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.

Он уточнил, что в ночь на 23 октября по Шевченковской общине был нанесён удар тремя дронами-камикадзе, повреждён объект инфраструктуры. Также подобные учреждения пострадали при ракетном обстреле по Галициновской общине.

После обстрелов накануне утром оказались повреждены объекты критической инфраструктуры в Ольшанской и Синюхинобродской общинах региона, уточнил Ким.