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Регион
Опубликовано 23 октября 2022, 15:55
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В Николаевской области Украины сообщили о поражении нескольких объектов инфраструктуры

За сутки в результате ударов в Николаевской области на Украине повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.

Он уточнил, что в ночь на 23 октября по Шевченковской общине был нанесён удар тремя дронами-камикадзе, повреждён объект инфраструктуры. Также подобные учреждения пострадали при ракетном обстреле по Галициновской общине.

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После обстрелов накануне утром оказались повреждены объекты критической инфраструктуры в Ольшанской и Синюхинобродской общинах региона, уточнил Ким.

Ранее Лайф сообщал о том, что ВС РФ продолжают нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, все назначенные объекты в течение суток были поражены.

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков
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