В Николаевской области Украины сообщили о поражении нескольких объектов инфраструктуры
За сутки в результате ударов в Николаевской области на Украине повреждено несколько объектов инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в телеграм-канале.
Он уточнил, что в ночь на 23 октября по Шевченковской общине был нанесён удар тремя дронами-камикадзе, повреждён объект инфраструктуры. Также подобные учреждения пострадали при ракетном обстреле по Галициновской общине.
После обстрелов накануне утром оказались повреждены объекты критической инфраструктуры в Ольшанской и Синюхинобродской общинах региона, уточнил Ким.
Ранее Лайф сообщал о том, что ВС РФ продолжают нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, все назначенные объекты в течение суток были поражены.
Telegram / Минобороны России