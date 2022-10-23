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23 октября, 16:30

Кулеба опроверг сообщения о возможности применения Киевом "грязной бомбы"

Глава МИД Украины Кулеба: У нас нет "грязных бомб" и мы не планируем покупать их

У Киева нет никаких "грязных бомб", и тем более украинская сторона не собирается их покупать. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина является приверженным обязательствам членом Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО): у нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем покупать их", — написал он в "Твиттере".

К слову, сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поочерёдно уже созванивался с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. Всем троим он выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".

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Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии.

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ТАСС / АР / Andrew Kravchenko

Наталья Исакова

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