Кулеба опроверг сообщения о возможности применения Киевом "грязной бомбы"

У Киева нет никаких "грязных бомб", и тем более украинская сторона не собирается их покупать. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина является приверженным обязательствам членом Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО): у нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем покупать их", — написал он в "Твиттере".



К слову, сегодня глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поочерёдно уже созванивался с министрами обороны Франции, Турции и Великобритании. Всем троим он выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".