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23 октября, 16:29

Обозреватель NR Доэрти заявил о фатальной ошибке США в отношении России

Пределы участия США в украинском конфликте непонятны, это и является одной из критических ошибок американских властей. Такое мнение высказал обозреватель журнала National Review Майкл Брендан Доэрти.

Он напомнил, что афганская кампания стала для Вашингтона высокозатратным и длительным геополитическим унижением. Точно таким же образом развивались военные миссии в Ливии, Сирии и Ираке. Сегодня же на очереди — Украина. Оценивая перспективы рискованного дела, журналист задумался, стоит ли такая игра свеч.

"Каковы пределы участия Америки в этом конфликте? <...> Россия вела войны с другими великими державами, чтобы сохранить за собой как раз именно эту базу, которую она считает необходимой для демонстрации силы и сдерживания исторических соперников", — обратился к истории Доэрти.

Также он поинтересовался, готов ли Вашингтон вместе с союзниками взять на себя обязательства по восстановлению Незалежной. При этом он напомнил, что в стране царит повсеместная коррупция, национализм и другие проблемы. Именно по этой причине, как подчеркнул обозреватель, Киев не берут ни в ЕС, ни в НАТО. В заключение Доэрти раскритиковал Запад за беспечность и отношение к украинскому кризису как к "хранилищу политических фантазий".

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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