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23 октября, 16:20

Министр обороны Британии заявил, что Киев не намерен идти на наращивание конфликта с РФ

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в телефонном разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу опроверг утверждения о том, что Украина планирует действия при поддержке западных стран. Об этом сказано в заявлении руководителя британского военного ведомства.

"Министр Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при поддержке западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта на Украине. Министр обороны (Бен Уоллес. — Прим. Лайфа) отверг эти утверждения и предостерёг от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации", — написано в сообщении.

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При этом руководитель британского Минобороны заявил о желании снизить градус накала конфликта и подтвердил поддержу Украины. Он добавил, что разрешить ситуацию могут только Москва и Киев, а Великобритания готова помочь.

Ранее Лайф писал о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре с британским коллегой Беном Уоллесом сообщил ему о возможной провокации со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

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Getty Images / NurPhoto

Илья Суриков

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