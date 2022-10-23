Министр обороны Британии заявил, что Киев не намерен идти на наращивание конфликта с РФ

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес в телефонном разговоре с министром обороны РФ Сергеем Шойгу опроверг утверждения о том, что Украина планирует действия при поддержке западных стран. Об этом сказано в заявлении руководителя британского военного ведомства.

"Министр Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при поддержке западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта на Украине. Министр обороны (Бен Уоллес. — Прим. Лайфа) отверг эти утверждения и предостерёг от использования этих заявлений в качестве предлога к дальнейшей эскалации", — написано в сообщении.

При этом руководитель британского Минобороны заявил о желании снизить градус накала конфликта и подтвердил поддержу Украины. Он добавил, что разрешить ситуацию могут только Москва и Киев, а Великобритания готова помочь.