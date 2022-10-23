Участники акции протеста в Кишинёве приняли резолюцию о создании народного правительства

Участники акции протеста в центре Кишинёва приняли резолюцию о создании народного правительства. Об этом сообщает РИА "Новости". Также митингующие заявили о создании народного трибунала, который должен "осудить беззаконие" президента страны Майи Санду и её правительства.

"Мы приняли решение о создании народного правительства как исполнительного органа власти, представляющего напрямую народ Молдавии, который должен будет защищать граждан от превышения полномочий со стороны власти, должен будет строить диалог со стратегическими внешними партнёрами, организовать досрочные выборы президента и парламента и обеспечить мирную передачу власти", — зачитал текст резолюции глава оппозиционной партии "Шор" Дину Цуркану.

При этом полицейские продолжают подавлять силой вспыхнувшие в молдавской столице бунты. Однако это не помешало демонстрантам выстроиться на проезжей части между парламентом и президентским дворцом.