Во время разведки местности оператор БПЛА "Орлан-10" старший сержант Иван Кайгородов вскрыл буксируемую батарею противника, которая выдвигалась на позиции. Он оперативно передал координаты расчётам РСЗО "Град", однако во время очередной разведки его расчёт обстреляли. При этом Кайгородов не растерялся и, несмотря на ранение, продолжил передавать координаты новой цели. Об этом поступке старшего сержанта рассказали в Минобороны РФ.