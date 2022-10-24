Оператор дрона получил ранение, но продолжил наводить удары по ВСУ
Минобороны РФ: Оператор "Орлана-10" получил медаль за выполнение задачи при ранении
Во время разведки местности оператор БПЛА "Орлан-10" старший сержант Иван Кайгородов вскрыл буксируемую батарею противника, которая выдвигалась на позиции. Он оперативно передал координаты расчётам РСЗО "Град", однако во время очередной разведки его расчёт обстреляли. При этом Кайгородов не растерялся и, несмотря на ранение, продолжил передавать координаты новой цели. Об этом поступке старшего сержанта рассказали в Минобороны РФ.
Старший сержант Иван Кайгородов рассказал, как геройски выполнил поставленную задачу. Видео @ Telegram / Минобороны России
Ивана наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" за проявленное в бою мужество. Оператор беспилотника прошёл реабилитацию и теперь снова полон сил и настроен вновь достигать поставленных СВО целей.
"Все поставленные задачи и цели будут достигнуты. Будем проживать в прекрасном, добром, цветущем, дружелюбном и любвеобильном мире", — сообщил Кайгородов.
Ранее Лайф писал, что ВС России уничтожили наземную станцию управления беспилотниками типа "Байрактар" в районе Лозоватки Днепропетровской области.
Telegram / Минобороны России