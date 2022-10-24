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24 октября, 04:27

В США указали, где цели Вашингтона и Киева в украинском конфликте расходятся

Экс-чиновник Белого дома Бьюкенен заявил о разности целей Вашингтона и Киева

У Вашингтона и Киева разные цели в конфликте на Украине. Такое мнение высказал политический обозреватель, бывший директор по коммуникациям Белого дома Патрик Бьюкенен. Для президента Украины Владимира Зеленского, пишет он, Крым и Донбасс являются суверенными территориями. Однако США никогда не были жизненно заинтересованы в украинских властях.

В своей статье для The American Conservative Бьюкенен напомнил, что на протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И для США, находящихся за восемь тысяч километров, отмечает обозреватель, такое положение дел не представляло никакой проблемы. Главный же вопрос в российско-украинском противостоянии для Вашингтона, отмечает аналитик, — чтобы Штаты не были втянуты в войну с РФ, которая может перерасти в мировой ядерный армагеддон. Бьюкенен считает, что Америку не волнует, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом.

"Ничто из происходящего в Восточной Европе не сможет оправдать полномасштабный военный конфликт США с Россией", — подчёркивает автор.

Тем не менее, отмечает Бьюкенен, США стали главным финансистом и "оружейником" Украины в её военном конфликте, хоть Киев и не член НАТО. Таким образом, цели Вашингтона вскоре могут вступить в противоречие с интересами Украины. И чем больше погружение в этот процесс, тем сильнее Вашингтон отдаляется от достижения собственных целей, резюмирует аналитик.

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Ранее Лайф писал, что обозреватель NR Доэрти заявил о фатальной ошибке США в отношении России. Он напомнил, что афганская кампания стала для Вашингтона высокозатратным и длительным геополитическим унижением. Точно таким же образом развивались военные миссии в Ливии, Сирии и Ираке. Сегодня же на очереди Украина.

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Flickr / ministryofdefenceua

Арина Родионова

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