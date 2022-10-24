Житель Подмосковья застрелил двух знакомых после пьяной ссоры
В Подмосковье местный житель во время пьяной ссоры взял в руки охотничье ружьё и застрелил двух знакомых. Оба скончались мгновенно. При этом он не сбежал, а вызвал полицию. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, всё произошло ночью 22 октября в частном доме в городском округе Орехово-Зуево.
"Задержан 37-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двоих знакомых (п. 2 ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — указано в телеграм-канале ведомства.
Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, изъяли ружьё, смывы и гильзы, а также опросили свидетелей. Назначены экспертизы.
Ранее в США арестовали 31-летнего мужчину, застрелившего 21-летнюю девушку, которой он проиграл в баскетбол. Случилось это в Далласе, штат Техас.
ТАСС