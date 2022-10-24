Житель Подмосковья застрелил двух знакомых после пьяной ссоры

В Подмосковье местный житель во время пьяной ссоры взял в руки охотничье ружьё и застрелил двух знакомых. Оба скончались мгновенно. При этом он не сбежал, а вызвал полицию. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области, всё произошло ночью 22 октября в частном доме в городском округе Орехово-Зуево.