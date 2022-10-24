Эрдоган подсчитал, сколько раз говорил с Путиным за месяц

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только за последний месяц пять раз вёл переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону.

"Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США", — приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.