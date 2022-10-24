Эрдоган подсчитал, сколько раз говорил с Путиным за месяц
Эрдоган насчитал пять переговоров с Путиным за месяц
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что только за последний месяц пять раз вёл переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону.
"Только за последний месяц мы общались с господином Путиным пять раз. То же самое с господином Зеленским. С другой стороны, у нас есть телефонная дипломатия с президентом США", — приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.
Эрдоган добавил, что в течение 20 лет его премьерства и президентства Анкара находится в постоянном контакте с мировыми лидерами.
Ранее Лайф писал, что Эрдоган призвал Зеленского урегулировать конфликт с Россией путём переговоров. Глава Турции уже несколько месяцев выступает с заявлениями о необходимости переговоров между лидерами России и Украины. Например, в августе он предложил украинскому президенту провести такую встречу. А 20 сентября Эрдоган признался, что сохраняет надежду на личные переговоры Путина и Зеленского. По словам турецкого президента, он прислушивается к обеим сторонам. Спустя несколько дней Эрдоган повторно озвучил свои намерения.