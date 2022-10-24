Французский политик назвала главного получателя выгоды от конфликта на Украине
Экс-кандидат в президенты Франции Руаяль: США — бенефициар конфликта на Украине
Экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль назвала главного бенефициара конфликта на Украине — США. Политик заявила, что Франция и Европа в целом утратили свои нейтральные позиции и вынуждены присоединяться к действиям Вашингтона и НАТО.
"Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны", — добавила Руаяль в интервью израильскому телеканалу i24news.
Она заявила, что Париж мог бы помочь избежать обострения ситуации, будь у него "свобода слова". Политик считает, что народ поддерживает полное прекращение конфликта.
Ранее Лайф писал, что во Франции предупредили о готовности Байдена "взорвать" конфликт на Украине. Американцы готовы на многое в преддверии своих промежуточных ноябрьских выборов, считает французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
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