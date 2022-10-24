Французский политик назвала главного получателя выгоды от конфликта на Украине

Экс-кандидат в президенты Франции на выборах 2007 года Сеголен Руаяль назвала главного бенефициара конфликта на Украине — США. Политик заявила, что Франция и Европа в целом утратили свои нейтральные позиции и вынуждены присоединяться к действиям Вашингтона и НАТО.

"Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны", — добавила Руаяль в интервью израильскому телеканалу i24news.

Она заявила, что Париж мог бы помочь избежать обострения ситуации, будь у него "свобода слова". Политик считает, что народ поддерживает полное прекращение конфликта.