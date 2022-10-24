"Там ему больше рады": Джонсону после фиаско с премьерством посоветовали ехать на Украину

Сообщение о том, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выходит из гонки за пост лидера Консервативной партии и главы правительства, британцы восприняли как конец его партии. Читатели The Daily Mail оценили это как фиаско консерваторов.

"Это конец Консервативной партии. Я никогда не буду голосовать за них снова после последних нескольких лет. Это было фиаско", — пишет один из читателей под статьёй издания.

Британцы заподозрили, что на самом деле Джонсон хотел выдвинуться в премьеры, но не получил поддержки своих однопартийцев либо испугался, что не наберёт достаточного количества голосов, поэтому отказался. "Иначе он не сел бы на первый же рейс обратно в Великобританию" после отставки Лиз Трасс, предположили читатели публикации.

Они высказали мнение, что Джонсон никогда не действовал ни в чьих интересах, кроме своих собственных. И теперь, как выразились британцы, "с ним покончено", партия, что бы ни предпринимала, потерпит крах, а сами жители королевства "обречены". Правда, своему бывшему премьеру они всё же нашли вариант дальнейших действий.

"Он может поехать на Украину, где ему больше рады", — предложили политику.