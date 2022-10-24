Россиянам рассказали, какие привычки могут продлить жизнь
Терапевт Кобрянов: Хороший сон и нормальный вес могут продлить жизнь
Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, нужно завести правильные привычки на всю жизнь. Такой совет дал врач-терапевт, гастроэнтеролог, заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов.
Во-первых, это физическая активность, например ходьба, езда на велосипеде, катание на роликовых коньках, подвижный отдых и игры. 150–300 минут в неделю будет достаточно, говорит медик.
"Способствует профилактике и лечению неинфекционных заболеваний, таких, как болезни сердца, нарушение мозгового кровообращения, диабет. Она также помогает предотвратить гипертоническую болезнь, поддерживать нормальный вес тела, улучшает психическое здоровье и повышает качество жизни", — рассказал Кобрянов в беседе с агентством "Прайм".
По словам врача, улучшению состояния здоровья способствуют также хороший сон, правильная гигиена труда и отсутствие перенапряжения и переутомления на работе, отказ от употребления табака и алкогольных напитков.
Кроме того, эксперт отметил важность правильного питания. Так, в рацион следует добавить фрукты, овощи, бобовые, например чечевицу или фасоль, орехи и цельные злаки. А ещё нужно снизить потребление сахара и насыщенных жиров до десяти процентов от общей потребляемой энергии, жиров — до 30%, соли — до одной чайной ложки в день, подчеркнул Кобрянов.
Ранее Лайф писал, что диетолог Гинзбург рассказал, как ускорить похудение после 40 лет. Он также раскрыл, какая нагрузка поможет человеку сбросить вес. По словам эксперта, важно правильно питаться: не стоит употреблять продукты с большим содержанием сахара и жира.
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