МВФ спрогнозировал Европе рекордные цены на газ и электричество в 2023 году

Грядущую зиму Европа сможет пережить благодаря накопленным резервам, а вот в следующем году она столкнётся с рекордными ценами на газ и электричество. Такая перспектива обрисована в докладе Международного валютного фонда.

Там отметили, что к сентябрю поставки газа из России в ЕС упали на 80% в годовом выражении, а в целый ряд стран и вовсе прекратились. Например, в Болгарию, Данию, Финляндию. Но пока у них есть запасы. Поможет и экономия топлива, правда, она может стоить самым уязвимым европейским странам порядка 3% ВВП к базовому прогнозу.

"Но, даже если накопленные резервы природного газа позволят Европе выдержать зиму 2022/23, весной регион будет пытаться восполнить запасы. При скромных или полностью отсутствующих российских поставках это может привести к тому, что рынок в 2023 году вновь вернётся к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество, которые были в 2022 году", — предупреждают в МВФ.

В результате, как полагают в фонде, подорожание энергоносителей повысит стоимость жизни в Европе на 7% в 2022 году и на 9% в 2023-м.