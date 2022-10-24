Правительство Германии решило "образцово помёрзнуть" в назидание народу

Из-за высоких цен на энергоносители и регулярных призывов к экономии Федеральное правительство Германии решило "образцово помёрзнуть за народ". Об этом рассказывает издание Der Spiegel.

"Министерства поставили перед собой новую миссию: мёрзнуть за народ. Или ещё: мёрзнуть образцово", — пишет издание.

Президент Федеральной ассоциации энергетического и водного хозяйства Мари-Луиза Вольф рассказала, как провели одно из совещаний в Министерстве экономики. По её словам, "большинство сидели в пальто и шарфах", "так холодно" было там в шесть утра. В канцелярии президента Германии, где температура 17 градусов, сотрудникам разрешено заказывать себе флисовые одеяла "серо-мышиного цвета" и сидеть за столами, плотно закутавшись. Зимой это зрелище, вероятно, станет обычным явлением, предполагается в материале.

При этом в Министерстве обороны ФРГ о "таких удобствах можно только мечтать". В записке государственного секретаря Маргареты Судхоф говорится, что всем сотрудниками уже сейчас придётся смириться с "потерей комфорта". Целые участки правительственных офисов в Берлине и Бонне за счёт перевода людей на удалёнку планируют закрыть.

Кроме того, давление жёсткой экономии теперь ощущают на себе даже дипломаты и иностранные гости. Так, в МИД Германии при Анналене Бербок была в значительной степени сокращена подача горячей воды. Это означает, что "даже высокопоставленные гости" теперь должны мыть руки холодной водой.