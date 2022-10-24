Швейцарцев предупредили, что проблемы в энергетике только начинаются
Власти Швейцарии: Зима 2023–2024 годов будет труднее предстоящей
Предстоящий зимний период не сравнится со следующей зимой 2023–2024 годов, которая гораздо сильнее ударит по энергоснабжению Швейцарии. Об этом заявил директор Федерального управления энергетики страны Бенуа Рева.
"Зима 2023–2024 годов будет ещё более трудной: доступ к российскому газу станет практически невозможен, тем более что китайская экономика перезапускается. Нам придётся таким образом продолжать создание запасов", — рассказал Рева газете Le Temps.
Он напомнил, что энергокризис касается не только Швейцарии, но и всей Европы. А ещё подчеркнул, что нельзя всего за пару месяцев компенсировать то, что десятилетиями "делалось или не делалось". На вопрос, хватит ли Швейцарии энергии этой зимой, Рева не смог ответить с уверенностью, отметив, что имеющиеся резервы рассчитаны на четыре месяца. Он напомнил, что у Швейцарии нет своих запасов газа, поэтому всё будет зависеть от импорта. Правительство дало поручение газовой отрасли закупить ресурс в зарубежных хранилищах, включая Германию и Францию.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что благополучие Евросоюза основывалось на получении дешёвой энергии из России. Теперь же ЕС придётся искать её источники энергии внутри своих границ, экономику союза ждёт реструктуризация.
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