Швейцарцев предупредили, что проблемы в энергетике только начинаются

Он напомнил, что энергокризис касается не только Швейцарии, но и всей Европы. А ещё подчеркнул, что нельзя всего за пару месяцев компенсировать то, что десятилетиями "делалось или не делалось". На вопрос, хватит ли Швейцарии энергии этой зимой, Рева не смог ответить с уверенностью, отметив, что имеющиеся резервы рассчитаны на четыре месяца. Он напомнил, что у Швейцарии нет своих запасов газа, поэтому всё будет зависеть от импорта. Правительство дало поручение газовой отрасли закупить ресурс в зарубежных хранилищах, включая Германию и Францию.