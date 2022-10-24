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23 октября, 21:38

Зеленский прокомментировал сообщение о подготовке Киевом "грязной бомбы"

Зеленский призвал Запад "жёстко отреагировать" на "угрозы" России

Сообщение о готовящейся Киевом провокации с применением "грязной бомбы" президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал словами о некой "российской угрозе". Он также призвал Запад "ещё больше усилиться" в поддержке его страны.

"На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии — объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймёт", — сказал Зеленский в видеообращении.

Он призвал мир "максимально жёстко отреагировать" на якобы исходящие от РФ угрозы и "очередное поднятие ставок". Украинский лидер считает, что опасность исходит от России и это "основание и для санкций, и для ещё большего усиления поддержки Украины".

Кулеба опроверг сообщения о возможности применения Киевом "грязной бомбы"

Кулеба опроверг сообщения о возможности применения Киевом "грязной бомбы"

Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Воды в Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже на завершающей стадии.

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Telegram-канал / Zelenskiy

Арина Родионова

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