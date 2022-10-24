Южная Корея и КНДР обвинили друг друга в нарушении морской границы
Южная Корея открыла предупредительный огонь из-за действий северокорейского судна
Моряки Южной Кореи произвели несколько предупредительных выстрелов после того, как судно Северной Кореи пересекло морскую линию разграничения. В то же время со стороны КНДР был открыт огонь из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов.
По его данным, Южная Корея произвела несколько предупредительных выстрелов после того, как коммерческое судно КНДР прошло границу между двумя странами в Жёлтом море у острова Пэннёндо. Это случилось в 3:42 по сеульскому времени (21:42 мск).
В то же время, по заявлению северокорейских военных, южнокорейский военный корабль нарушил морскую границу КНДР на 2,5–5 километров в 3:50. Со стороны Северной Кореи также были произведены десять артиллерийских выстрелов.
Ранее военные Северной Кореи провели авиационные учения с участием 12 самолётов. Они отрабатывали стрельбы по наземным целям. В ответ на действия Пхеньяна Южная Корея подняла в воздух 30 истребителей F-15K.
ТАСС / Юрий Смитюк