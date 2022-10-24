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Регион
Опубликовано 23 октября 2022, 21:20
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Минобороны России предупредило о подготовке Киевом кровавой провокации

Минобороны РФ: Киевский режим готовит кровавую провокацию в Волчанске

Власти Украины с целью обвинения России в военном преступлении готовят кровавую провокацию с гибелью собственных граждан в Волчанске. Об этом предупредили в Министерстве обороны РФ.

Как говорится в заявлении оборонного ведомства, 24 октября в Волчанске (Харьковская область) иностранные наёмники обстреляют из артиллерии место, где будут раздавать продуктовую помощь гражданским жителям.

"Террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения", — заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

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Как рассказывал Лайф, 23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Шойгу выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".

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Flickr / ministryofdefenceua

Андрей Григорьев
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