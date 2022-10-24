Минобороны России предупредило о подготовке Киевом кровавой провокации
Минобороны РФ: Киевский режим готовит кровавую провокацию в Волчанске
Власти Украины с целью обвинения России в военном преступлении готовят кровавую провокацию с гибелью собственных граждан в Волчанске. Об этом предупредили в Министерстве обороны РФ.
Как говорится в заявлении оборонного ведомства, 24 октября в Волчанске (Харьковская область) иностранные наёмники обстреляют из артиллерии место, где будут раздавать продуктовую помощь гражданским жителям.
"Террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения", — заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.
Как рассказывал Лайф, 23 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Шойгу выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".
Flickr / ministryofdefenceua