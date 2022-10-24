Силуанов дал прогноз, как введение потолка изменит цены на нефть

Если страны Запада введут ограничение цен на нефть из России, так называемый потолок цен, это может дать обратный эффект — поднять стоимость топлива на мировом рынке. Такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Повод так считать — решение России не поставлять нефть тем, кто попытается диктовать цены.

"Да, конечно, потребители могут вводить ограничения. Но если при таких ограничениях не будет поставляться нефть, тогда для них возникнет обратный эффект в результате роста цен. Поэтому сейчас сложилась непростая ситуация с точки зрения интересов покупателей и продавцов", — заявил он в интервью РБК.

Силуанов не скрывает, что планируемый Западом механизм давления несёт определённые риски для доходной части бюджета страны, но они могут быть и обратными. Как пояснил министр, это возможно за счёт скачка мировых цен и демпфирующей функции более слабого рубля.

"Раньше всегда, когда платёжный баланс ослаблялся, цены шли вниз, рубль девальвировался, реагируя на это. ...Могу с вами согласиться, что, если платёжный баланс будет ослабевать, это будет отражаться на валютных курсах", — сказал министр.