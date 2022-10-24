Российскую торпеду научили самостоятельно принимать решения

Созданная в России электрическая торпеда ЭТ-1Э может самостоятельно принимать некоторые решения. Например, обходить помехи. Об этом рассказал врио гендиректора завода "Дагдизель" Султанахмед Асалиев.

"Это цифровая торпеда. Она сама решает многие задачи, которые не задаёт корабль. В остальных торпедах корабль задал параметры — она их выполняет. А здесь торпеда по многим параметрам сама принимает решения. Это, во-первых, обход помех. Решена проблема попадания по неподвижной цели и всплывающей цели", — приводит ТАСС его слова.

Асалиев подчеркнул, что вентильный электродвигатель с постоянными магнитами даёт торпеде бесшумность. А ещё она не нагревается, в то время как другие могут накаляться до 600 градусов за несколько минут, создавая большие помехи.

Торпеда ЭТ-1Э разработана на государственном научно-производственном предприятии (ГНПП) "Регион". Она может поражать любые надводные, подводные и береговые цели, способна действовать на расстоянии до 18 километров, причём при множестве помех, на мелководье и подо льдом.