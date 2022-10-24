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24 октября, 00:48

Российскую торпеду научили самостоятельно принимать решения

Глава "Дагдизеля": Торпеда ЭТ-1Э сможет самостоятельно обходить помехи

Созданная в России электрическая торпеда ЭТ-1Э может самостоятельно принимать некоторые решения. Например, обходить помехи. Об этом рассказал врио гендиректора завода "Дагдизель" Султанахмед Асалиев.

"Это цифровая торпеда. Она сама решает многие задачи, которые не задаёт корабль. В остальных торпедах корабль задал параметры — она их выполняет. А здесь торпеда по многим параметрам сама принимает решения. Это, во-первых, обход помех. Решена проблема попадания по неподвижной цели и всплывающей цели", — приводит ТАСС его слова.

Асалиев подчеркнул, что вентильный электродвигатель с постоянными магнитами даёт торпеде бесшумность. А ещё она не нагревается, в то время как другие могут накаляться до 600 градусов за несколько минут, создавая большие помехи.

Торпеда ЭТ-1Э разработана на государственном научно-производственном предприятии (ГНПП) "Регион". Она может поражать любые надводные, подводные и береговые цели, способна действовать на расстоянии до 18 километров, причём при множестве помех, на мелководье и подо льдом.

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Ранее Лайф сообщал, что в России разрабатывается первый беспилотный противолодочный торпедоносец. Субмарина будет предназначена для перевозки смертоносных "Посейдонов", а её размер позволит спрятать внутри ещё один корабль.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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