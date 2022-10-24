Названа причина крушения Су-34 в Ейске

Самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за того, что в его двигатели попали две птицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"В момент взлёта в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолёта", — рассказали агентству.