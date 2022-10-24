Названа причина крушения Су-34 в Ейске
ТАСС: Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попадания двух птиц в двигатели
Сгоревший самолёт в Ейске. Фото © ТАСС / AP
Самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за того, что в его двигатели попали две птицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
"В момент взлёта в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолёта", — рассказали агентству.
Его собеседник уточнил, что попадание птиц в двигатели привело к возгоранию одной из силовых установок, а затем и крушению.
Напомним, 17 октября около 18:00 мск военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель-бомбардировщик загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. В результате обгорело более 70 квартир. Погибло 14 человек, более 20 пострадали. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших.