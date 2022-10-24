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24 октября, 00:01

Экс-депутат стрельбой и гранатами ответил на попытку ареста

Экс-депутат в Бразилии ранил двух полицейских, сопротивляясь аресту

Экс-депутат бразильского федерального парламента Роберту Джефферсон оказал вооружённое сопротивление при задержании и ранил двух сотрудников федеральной полиции. Они приехали заключить его под стражу. До этого момента он находился под домашним арестом в штате Рио-де-Жанейро.

Экс-депутат в Бразилии, который ранил двоих полицейских. Фото © G-1

Экс-депутат в Бразилии, который ранил двоих полицейских. Фото © G-1

Политику, как пишет портал G-1, вменяли организацию распространения в Интернете информации, направленной против демократических институтов власти. Он нарушил запрет на пользование соцсетями и оскорбил одну из судей Федерального верховного суда. После чего решено было заключить его под стражу.

Экс-депутат в Бразилии стрелял по полицейским при задержании. Фото © G-1

Экс-депутат в Бразилии стрелял по полицейским при задержании. Фото © G-1

Когда за политиком приехали, он выстрелил два раза из ружья, а также использовал три гранаты, осколками которых полицейских ранило в голову и ноги. Им оказали медпомощь. О добровольной сдаче властям с нарушителем правопорядка вёл переговоры спецназ. В результате он всё же вышел сам и был арестован.

Экс-депутат в Бразилии стрелял по полицейским при задержании. Фото © G-1

Экс-депутат в Бразилии стрелял по полицейским при задержании. Фото © G-1

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Ранее Лайф писал, что в больнице Далласа застрелили двух медсестёр. Стрелок был ранен полицейским при задержании, затем его доставили в другую больницу.

Обложка ©

G-1

Арина Родионова

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