"Защита исчезает": Взрослых предупредили о риске заражения детскими болезнями

В последнее время у взрослых стали чаще обнаруживать считающиеся детскими заболевания, такие как корь или коклюш. Об этом рассказал педиатр Евгений Тимаков. Он объяснил, что иммунитет, получаемый россиянами от прививок, со временем ослабевает.

"У вакцин есть определённый срок, на который они вырабатывают иммунитет к тому или иному заболеванию. По истечении этого срока защита исчезает. В связи с этим среди взрослого населения часто регистрируются вспышки заболеваний, типичных для детей", — сказал Тимаков в интервью радио Sputnik.

Например, взрослые стали чаще болеть корью, уточнил врач. После 25 лет взрослым людям положено делать прививку от данного заболевания, но не все на это идут, а с возрастом иммунитет может угасать. Взрослым рекомендуется также проходить ревакцинацию от дифтерии и столбняка, а женщинам, планирующим беременность, — от краснухи. К тому же последние десятилетия вакцины от коклюша стали делать ослабленными, поэтому иммунитет нестойкий, через 10–15 лет он снижается, добавил специалист.

"Взрослые люди теперь тоже болеют коклюшем, потому что не делают повторную прививку. Более того, сейчас значительная часть детей заражается коклюшем от взрослых, а не от детей. Поэтому взрослым рекомендована ревакцинация от коклюшной инфекции", — рассказал Тимаков.