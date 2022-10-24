Выплаты мобилизованным предложено не учитывать в пособиях

Из расчёта среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия хотят исключить денежное довольствие мобилизованного. С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы. По поручению президента выплата призванным по мобилизации должна составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Если учитывать эти деньги, то многие российские семьи могут лишиться дополнительной помощи.

"Универсальную выплату предлагают ввести с января, то есть довольствие действительно может учитываться. Тогда получается, что все семьи мобилизованных не будут проходить как малоимущие", — рассказала газете "Известия" зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

По словам Зимовой, сейчас Россия переходит к более "адресному" предоставлению мер поддержки нуждающимся, поэтому вопрос требует изучения. Предполагается, что объём финансового обеспечения инициативы в 2023 году составит почти 1,7 триллиона рублей, причём из региональных бюджетов планируют выделить лишь 261,3 миллиарда. На финансирование в 2024-м и 2025-м предусмотрены примерно те же суммы.