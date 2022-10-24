Выплаты мобилизованным предложено не учитывать в пособиях
"Известия": В ГД хотят исключить из расчёта пособий довольствие мобилизованных
Из расчёта среднедушевого дохода семьи для получения нового универсального пособия хотят исключить денежное довольствие мобилизованного. С соответствующим предложением выступили депутаты Госдумы. По поручению президента выплата призванным по мобилизации должна составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц. Если учитывать эти деньги, то многие российские семьи могут лишиться дополнительной помощи.
"Универсальную выплату предлагают ввести с января, то есть довольствие действительно может учитываться. Тогда получается, что все семьи мобилизованных не будут проходить как малоимущие", — рассказала газете "Известия" зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.
По словам Зимовой, сейчас Россия переходит к более "адресному" предоставлению мер поддержки нуждающимся, поэтому вопрос требует изучения. Предполагается, что объём финансового обеспечения инициативы в 2023 году составит почти 1,7 триллиона рублей, причём из региональных бюджетов планируют выделить лишь 261,3 миллиарда. На финансирование в 2024-м и 2025-м предусмотрены примерно те же суммы.
Ранее Лайф писал, что ГД приняла в первом чтении проект об универсальном пособии для семей с детьми и беременных. Согласно пояснительной записке к проекту, величина выплат будет зависеть от дефицита дохода семьи и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей или трудоспособного населения при назначении пособия семьям и беременным женщинам соответственно.
Напомним, о выплате с 1 января следующего года универсальных пособий семьям с низкими доходами объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Нововведение, как пояснил глава кабмина, должно объединить ряд действующих выплат. Минтруд уже раскрыл размер универсального пособия на ребёнка с 1 января 2023 года.
ТАСС / Сергей Бобылев