Что не сгорит, то утонет: "Прогресс" с мусором улетел с МКС в последний путь
От МКС отстыковался "Прогресс" с отработавшим оборудованием и мусором
Корабль "Прогресс". Фото © "Роскосмос"
От международной станции отстыковался грузовой корабль "Прогресс МС-19". Об этом сообщили в "Роскосмосе", уточнив, что на его борту мусор и отработавшее оборудование.
"В 01:45:34 мск корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС. Ожидается, что уже в 04:51 мск двигатель грузовика будет включён на торможение, в результате чего "Прогресс МС-19" войдёт в атмосферу и сгорит", — говорится в сообщении госкорпорации.
А то, что не сгорит, упадёт в несудоходном районе южной части Тихого океана.
"Прогресс МС-19" был запущен с Байконура 15 февраля этого года. Через два дня он доставил на МКС 2,6 тонны грузов. Теперь корабль завершает миссию, пробыв на станции около восьми месяцев.
Если это привычное событие для российской космонавтики, то вчера, 23 октября, случилось экстраординарное. На орбиту был отправлен первый спутник из проекта "Сфера" — системы спутникового глобального доступа в Интернет, как у Starlink Илона Маска.