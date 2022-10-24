Что не сгорит, то утонет: "Прогресс" с мусором улетел с МКС в последний путь

От международной станции отстыковался грузовой корабль "Прогресс МС-19". Об этом сообщили в "Роскосмосе", уточнив, что на его борту мусор и отработавшее оборудование.

"В 01:45:34 мск корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС. Ожидается, что уже в 04:51 мск двигатель грузовика будет включён на торможение, в результате чего "Прогресс МС-19" войдёт в атмосферу и сгорит", — говорится в сообщении госкорпорации.

А то, что не сгорит, упадёт в несудоходном районе южной части Тихого океана.

"Прогресс МС-19" был запущен с Байконура 15 февраля этого года. Через два дня он доставил на МКС 2,6 тонны грузов. Теперь корабль завершает миссию, пробыв на станции около восьми месяцев.