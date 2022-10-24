"Уникальное боевое средство": В Эстонии предложили снять запрет на противопехотные мины

Этот вопрос, по мнению представителя Минобороны Эстонии Томаса Мелла, имеет как международное, так и национальное оборонное значение. Ведомство, по его словам, сформулирует свою оценку законопроекта в сотрудничестве с Силами обороны страны. При этом чиновник отметил, что "в настоящее время нет потребности в пассивных противопехотных минах". А вот депутаты считают, что на фоне событий на Украине соблюдение требований Оттавской конвенции ослабляет обороноспособность республики и больше не отвечает национальным интересам, полагают парламентарии. Они назвали мины дешёвым и эффективным средством самообороны, к тому же обладающим достаточным сдерживающим действием.