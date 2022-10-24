"Уникальное боевое средство": В Эстонии предложили снять запрет на противопехотные мины
В парламенте Эстонии призвали выйти из Конвенции о запрете противопехотных мин
Противопехотная мина "Лепесток", заброшенная украинскими военными в Попасную. Фото © ТАСС / Александр Река
В Эстонии предложили выйти из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Соответствующий законопроект представила группа парламентариев. По мнению депутатов, этот документ ослабляет обороноспособность республики.
"Бывший глава Сил обороны Эстонии, депутат парламента от правящей Реформистской партии Антс Лаанеотс и 19 депутатов оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии представили в парламент законопроект о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожения", — пишет портал государственного телерадиовещания ERR.
Этот вопрос, по мнению представителя Минобороны Эстонии Томаса Мелла, имеет как международное, так и национальное оборонное значение. Ведомство, по его словам, сформулирует свою оценку законопроекта в сотрудничестве с Силами обороны страны. При этом чиновник отметил, что "в настоящее время нет потребности в пассивных противопехотных минах". А вот депутаты считают, что на фоне событий на Украине соблюдение требований Оттавской конвенции ослабляет обороноспособность республики и больше не отвечает национальным интересам, полагают парламентарии. Они назвали мины дешёвым и эффективным средством самообороны, к тому же обладающим достаточным сдерживающим действием.
"Противопехотные мины являются уникальными боевыми средствами в том смысле, что в случае массового применения оказывают помимо прямых потерь серьёзное психологическое воздействие в виде страха, который испытывали бы солдаты противника при передвижении по полю боя", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее Лайф писал, что парламент Эстонии признал Россию страной – спонсором терроризма. Эстонский парламент призывает Евросоюз и НАТО значительно увеличить объём военной и гуманитарной помощи Украине, а также поддержать её послевоенное восстановление.