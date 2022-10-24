В ЕС выступили за долгосрочный план по восстановлению Украины

Чтобы восстановить Украину, необходимо разработать "план Маршалла" и создать платформу для координации помощи, которая будет оказана Незалежной в этом отношении. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявили в совместной статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованной накануне экспертной конференции по вопросам восстановления бывшей советской республики.

"На конференции мы хотим обсудить со специалистам, как мировое сообщество может наилучшим образом помочь Украине. Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идёт ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия", — указано в статье.

По мнению авторов материала, Европе отводится важная роль в деле поддержки Украины из-за её желания вступить в ЕС. В статье подчёркивается, что поддержка Киеву оказывалась с самого первого дня конфликта: в виде санкций против России, поставок оружия, поддержания украинской экономики и помощи простым гражданам.

Шольц и фон дер Ляйен напомнили, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. С такими расходами Украина и даже отдельные партнёры своими силами не справятся. Проблема, по словам авторов статьи, должна решаться совместно ЕС, G7 и их партнёрами, включая международные финансовые институты и ведущие международные организации. В долгосрочной перспективе важно участие также частных доноров и компаний, написано в статье. Отдельно авторы материала призвали к прозрачности расходования средств.