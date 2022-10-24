СМИ узнали, что Израиль поделился с Украиной разведданными
New York Times: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками
Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет газета New York Times.
Издание приводит слова украинского чиновника, который попросил не называть его имя. Он сказал, что полученная Киевом информация "полезна для того, чтобы сбивать дроны".
В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сака заявил, что Израиль лишает себя возможности отработать методы борьбы с беспилотниками, отказываясь более активно помогать Украине. По версии Киева, Россия использует БПЛА, изготовленные Ираном, ключевым противником Израиля.
Как рассказывал Лайф, ранее глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что его страна не будет менять политику в отношении Украины, в частности передавать Киеву вооружение.
ТАСС / Evgeniy Maloletka