СМИ узнали, что Израиль поделился с Украиной разведданными

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет газета New York Times.

Издание приводит слова украинского чиновника, который попросил не называть его имя. Он сказал, что полученная Киевом информация "полезна для того, чтобы сбивать дроны".

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сака заявил, что Израиль лишает себя возможности отработать методы борьбы с беспилотниками, отказываясь более активно помогать Украине. По версии Киева, Россия использует БПЛА, изготовленные Ираном, ключевым противником Израиля.