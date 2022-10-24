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23 октября, 22:39

СМИ узнали, что Израиль поделился с Украиной разведданными

New York Times: Израиль передал Украине разведданные для борьбы с беспилотниками

Израиль передал Украине разведывательные данные, необходимые для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет газета New York Times.

Издание приводит слова украинского чиновника, который попросил не называть его имя. Он сказал, что полученная Киевом информация "полезна для того, чтобы сбивать дроны".

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сака заявил, что Израиль лишает себя возможности отработать методы борьбы с беспилотниками, отказываясь более активно помогать Украине. По версии Киева, Россия использует БПЛА, изготовленные Ираном, ключевым противником Израиля.

Haaretz: Израиль отказал Украине в разговоре министров обороны

Haaretz: Израиль отказал Украине в разговоре министров обороны

Как рассказывал Лайф, ранее глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц заявил, что его страна не будет менять политику в отношении Украины, в частности передавать Киеву вооружение.

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ТАСС / Evgeniy Maloletka

Андрей Григорьев

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