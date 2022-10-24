Отключение света на Украине — это вынужденная мера, заявил президент страны Владимир Зеленский в своём видеообращении. Он потребовал от мэров городов следить за расходом электроэнергии, подчеркнув, что сейчас не время для "ярких витрин и вывесок".

"Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии в условиях, когда её производство невозможно в достаточном объёме", — подчеркнул Зеленский.

Он также обратился к рядовым гражданам, напомнив о важности "сознательного потребления электричества" и попросив их ограничить использование энергозатратной техники.