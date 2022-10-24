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Регион
Опубликовано 23 октября 2022, 23:21
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Зеленский попросил украинцев экономить электричество

Зеленский попросил украинцев тратить электричество сознательно

Отключение света на Украине — это вынужденная мера, заявил президент страны Владимир Зеленский в своём видеообращении. Он потребовал от мэров городов следить за расходом электроэнергии, подчеркнув, что сейчас не время для "ярких витрин и вывесок".

"Во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии в условиях, когда её производство невозможно в достаточном объёме", — подчеркнул Зеленский.

Он также обратился к рядовым гражданам, напомнив о важности "сознательного потребления электричества" и попросив их ограничить использование энергозатратной техники.

Более 400 объектов инфраструктуры Украины повреждено из-за воздушных ударов за 10 дней
Более 400 объектов инфраструктуры Украины повреждено из-за воздушных ударов за 10 дней

Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

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Анатолий Симоненко
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