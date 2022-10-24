Россиянам рассказали, как изменятся цены на чай и кофе

В России кофе может подорожать, а чай, скорее всего, останется в той же ценовой категории. Такой прогноз дала доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

В интервью "Прайму" она обратила внимание на данные Минсельхоза США о том, что глобальное производство кофейных зёрен может вырасти на 4,7%, до 175 миллионов мешков. Потребление кофе в мире увеличится медленнее — на 1,1%. Это может привести к восстановлению запасов кофе на 2,1 миллиона мешков.



Вместе с тем мировые цены вряд ли снизятся. Причина в повышении издержек производителей. Влияние на это окажет и стоимость удобрений, необходимых для производства кофе (одна тонна удобрений на 1,2 тонны кофе), их импорт из России в Бразилию в первой половине этого года увеличился в 4,4 раза. Следовательно, если цены на удобрения вырастут в три с половиной раза, экспортная цена кофе может возрасти на 30%.

Однако Прикладова отметила и благоприятные прогнозы по урожаю, касающиеся сдерживающего эффекта на мировые цены на кофе. В мировом отчёте на рынке кофе предсказывается снижение спроса со стороны граждан РФ приблизительно на 12%, что также должно остановить рост цен на полках страны. Таким образом, в РФ пиковое повышение цен не превысит 25% по отношению к предыдущему году. К тому же розничные сети будут ориентироваться на фактор платёжеспособности граждан.

"В сегменте чая ситуация выглядит более благоприятной ввиду меньшей доли производственных и логистических издержек в стоимости конечного продукта. Весьма вероятно, что розничные цены на чай сохранятся на уровне прошлого года", — сообщила Прикладова.