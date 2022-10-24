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23 октября, 23:43

Силуанов объяснил, почему Россия вряд ли сможет обойтись без доллара

Силуанов: Совсем обойтись без доллара вряд ли получится

Министерство финансов России не планирует совсем отказаться от привязки к доллару на биржевые товары. Вместе с тем расчёты в рамках налогообложения переводятся на рубли. Об этом рассказал глава министерства Антон Силуанов. Он пояснил, почему полный отказ от доллара в России невозможен.

"Вы абсолютно правы, мы к этому идём… Но совсем обойтись без доллара вряд ли получится. Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли", — пояснил министр, отвечая на вопрос, возможен ли отказ от привязки к доллару в расчёте налогов.

Силуанов добавил, что этот процесс уже идёт. К примеру, отсечка по акцизу на жидкую сталь была 300 долларов за тонну, а будет 30 тысяч рублей". Глава Минфина пояснил, что будут меняться на рублёвые те котировки экспортных товаров, в отношении которых это возможно.

Хранение долларов и евро оказалось для россиян рискованным делом

Хранение долларов и евро оказалось для россиян рискованным делом

Как писал Лайф, ранее в Кремле сообщили о необходимости доработать подушку безопасности в условиях неизбежного процесса дедолларизации, о котором заявил Путин.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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