Силуанов объяснил, почему Россия вряд ли сможет обойтись без доллара

Министерство финансов России не планирует совсем отказаться от привязки к доллару на биржевые товары. Вместе с тем расчёты в рамках налогообложения переводятся на рубли. Об этом рассказал глава министерства Антон Силуанов. Он пояснил, почему полный отказ от доллара в России невозможен.

"Вы абсолютно правы, мы к этому идём… Но совсем обойтись без доллара вряд ли получится. Товары нашего экспорта, как правило, биржевые, и их мировые котировки выражены в долларах. Поэтому для налогообложения мы вынуждены пересчитывать долларовые цены в рубли", — пояснил министр, отвечая на вопрос, возможен ли отказ от привязки к доллару в расчёте налогов.

Силуанов добавил, что этот процесс уже идёт. К примеру, отсечка по акцизу на жидкую сталь была 300 долларов за тонну, а будет 30 тысяч рублей". Глава Минфина пояснил, что будут меняться на рублёвые те котировки экспортных товаров, в отношении которых это возможно.