"Они потратились на билеты": Посол Украины накинулась на власти Ирландии из-за беженцев

То, что украинским беженцам в Ирландии не хватает жилья, неприемлемо, заявила посол Украины в этой стране Лариса Герасько. Она обрушилась на местные власти с критикой.

Ситуацию с жильём для беженцев в Ирландии Герасько в беседе с радио RTÉ назвала "очень тревожной". И выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса. Она посоветовала заранее предупреждать о нехватке жилья, так как украинцы потратились на билеты, отправившись туда. Будучи предупреждёнными, они смогут выбирать другие страны.