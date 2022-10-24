"Они потратились на билеты": Посол Украины накинулась на власти Ирландии из-за беженцев
Посол Украины в Ирландии Герасько сочла неприемлемой нехватку жилья для беженцев
То, что украинским беженцам в Ирландии не хватает жилья, неприемлемо, заявила посол Украины в этой стране Лариса Герасько. Она обрушилась на местные власти с критикой.
Ситуацию с жильём для беженцев в Ирландии Герасько в беседе с радио RTÉ назвала "очень тревожной". И выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса. Она посоветовала заранее предупреждать о нехватке жилья, так как украинцы потратились на билеты, отправившись туда. Будучи предупреждёнными, они смогут выбирать другие страны.
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Как писал ранее Лайф, ирландский министр допустил, что украинским беженцам придётся ночевать на улице. Власти, по его словам, просят иностранцев из других стран ЕС оставаться там либо подыскивать иную европейскую страну для пребывания.
Wikipedia / Jaqian