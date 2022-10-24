Сбившая человека Анна Большова появилась у театра с большим букетом
Заслуженную артистку РФ Анну Большову, участвовавшую в смертельном ДТП, 23 октября заметили выходящей из театра "Ленком" с большим букетом. Журналисты попытались узнать, как обстоят дела после аварии и выступает ли она в театре после трагедии.
Актриса не удостоила корреспондента "Известий" вниманием, молча развернувшись и проследовав обратно в театр через служебный вход.
Напомним, звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова сбила женщину возле деревни Грачёвка в Калужской области. По данным источника Лайфа, артистка сама вызвала полицию и скорую на место происшествия, но медики не смогли спасти пешехода. Погибшую звали Олеся С., у неё осталось двое маленьких детей. По версии местных жителей, женщина могла быть уже мертва в момент наезда, так как поссорилась с мужем, который избил её и якобы выбросил из машины.
ТАСС / Александр Щербак