Сбившая человека Анна Большова появилась у театра с большим букетом

Заслуженную артистку РФ Анну Большову, участвовавшую в смертельном ДТП, 23 октября заметили выходящей из театра "Ленком" с большим букетом. Журналисты попытались узнать, как обстоят дела после аварии и выступает ли она в театре после трагедии.