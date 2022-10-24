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24 октября, 00:53

Пелоси после Тайваня решила съездить поддержать и Киев

Нэнси Пелоси примет участие в "Крымской платформе" в Хорватии

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси примет участие в форуме "Крымская платформа", который организует Киев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодателя. Парламентский саммит пройдёт в Хорватии.

"Будет представлять Соединённые Штаты в хорватском Загребе на первом парламентском саммите международной "Крымской платформы", который пройдёт 25 октября. Спикер Пелоси проведёт двусторонние встречи с должностными лицами высокого ранга Хорватии и Украины", — сообщается в заявлении.

Уточняется, что выступление Пелоси на форуме будет посвящено поддержке Киева со стороны Вашингтона.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский наградил орденами Пелоси и парламентариев государств – партнёров Киева. Указ президента поясняет, что все перечисленные политики отмечены "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире".

Напомним, что ранее весь мир следил за полётом Полоси на Тайвань, который она тоже решила поддержать. Были опасения, что Пекин перейдёт к действиям из-за такого демарша США на острове, который Китай считает своим. В течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности.

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ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS

Арина Родионова

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