Пелоси после Тайваня решила съездить поддержать и Киев
Нэнси Пелоси примет участие в "Крымской платформе" в Хорватии
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси примет участие в форуме "Крымская платформа", который организует Киев. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодателя. Парламентский саммит пройдёт в Хорватии.
"Будет представлять Соединённые Штаты в хорватском Загребе на первом парламентском саммите международной "Крымской платформы", который пройдёт 25 октября. Спикер Пелоси проведёт двусторонние встречи с должностными лицами высокого ранга Хорватии и Украины", — сообщается в заявлении.
Уточняется, что выступление Пелоси на форуме будет посвящено поддержке Киева со стороны Вашингтона.
Ранее Лайф писал, что Зеленский наградил орденами Пелоси и парламентариев государств – партнёров Киева. Указ президента поясняет, что все перечисленные политики отмечены "за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире".
Напомним, что ранее весь мир следил за полётом Полоси на Тайвань, который она тоже решила поддержать. Были опасения, что Пекин перейдёт к действиям из-за такого демарша США на острове, который Китай считает своим. В течение нескольких дней Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности.
ТАСС / ЕРА / MICHAEL REYNOLDS