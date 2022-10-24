Опрос показал, как часто россияне используют WhatsApp по работе

В России 74% работающих людей используют WhatsApp. Причём женщины чаще мужчин применяют этот мессенджер для общения с начальством, коллегами, партнёрами или клиентами (78% против 69%). Таковы результаты опроса, проведённого SuperJob после предложения замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина запретить служебное общение в упомянутом приложении.

Как пишет "Газета.ru", ссылаясь на результаты исследования, 48% россиян против запрета мессенджера, а 22% за. Среди последних мужчин оказалось больше (30% против 14%).

Как показало исследование, если запрет вступит в силу, воспротивятся удалению рабочих контактов из WhatsApp только трое из десяти. При этом 55% россиян, активно использующих этот мессенджер по работе, не против того, чтобы отказаться от него.