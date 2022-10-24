Опрос показал, как часто россияне используют WhatsApp по работе
В России 74% работающих людей используют WhatsApp. Причём женщины чаще мужчин применяют этот мессенджер для общения с начальством, коллегами, партнёрами или клиентами (78% против 69%). Таковы результаты опроса, проведённого SuperJob после предложения замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина запретить служебное общение в упомянутом приложении.
Как пишет "Газета.ru", ссылаясь на результаты исследования, 48% россиян против запрета мессенджера, а 22% за. Среди последних мужчин оказалось больше (30% против 14%).
Как показало исследование, если запрет вступит в силу, воспротивятся удалению рабочих контактов из WhatsApp только трое из десяти. При этом 55% россиян, активно использующих этот мессенджер по работе, не против того, чтобы отказаться от него.
Ранее стало известно, что до конца октября приложение WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах от Apple с устаревшей операционной системой: на моделях с iOS 10 и 11 необходимо будет обновиться минимум до iOS 12. А вот обладатели iPhone 5 и iPhone 5C и вовсе не смогут пользоваться приложением, потому что для таких телефонов актуальных апдейтов нет.
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