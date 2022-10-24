Американец проиграл 21-летней подруге в баскетбол и застрелил её

В США арестован 31-летний мужчина, застреливший 21-летнюю девушку, которой он проиграл в баскетбол. Случилось это в Далласе, штат Техас.

Как передаёт KDFW, Асию Вомак обнаружили раненой полицейские на месте происшествия. Девушку госпитализировали, однако она скончалась в больнице. Следствие полагает, что убийца — Камерон Хогг. Он ранее проиграл потерпевшей в баскетбол в местном парке и поругался с ней, не сумев простить обиду. Стоит отметить, что Вомак выиграла не случайно: она с детства занималась баскетболом и выступала за школьную команду.

Асия Вомак. Фото © KDFW

Трагедия произошла немного позже, когда девушка с другим приятелем смотрела телевизор на улице. В этот момент Хогг подъехал к ней и в ярости выскочил из авто. Вомак встала навстречу ему, вероятно, предполагая, что будет новый конфликт. Именно в этот момент Хогг без всяких разговоров достал пистолет и выстрелил ей в грудь, после чего скрылся с места преступления. Теперь он находится в тюрьме Далласа без права выхода под залог.