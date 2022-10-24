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24 октября, 02:04

Кажется, кто-то схалтурил: В "Иронии судьбы" спустя 46 лет вдруг нашли киноляп

В "Иронии судьбы" обнаружили киноляп с подменой исполнителя роли Ипполита

<p>Упавшее фото Ипполита в исполнении Юрия Яковлева. Кадр из видео © Youtube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5TmGPeowN-0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Киноконцерн "Мосфильм"</a></p>

Упавшее фото Ипполита в исполнении Юрия Яковлева. Кадр из видео © Youtube / Киноконцерн "Мосфильм"

В фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" спустя 46 лет после выхода на экран нашли киноляп. Ошибка малозаметна и мелькает лишь на долю секунды, чем можно объяснить то, что её не обнаружили раньше.

Летящая на тёмном фоне фотография актёра Олега Басилашвили, первоначально утверждённого на роль Ипполита. Кадр @ Youtube / Киноконцерн "Мосфильм"

Летящая на тёмном фоне фотография актёра Олега Басилашвили, первоначально утверждённого на роль Ипполита. Кадр @ Youtube / Киноконцерн "Мосфильм"

Дело в фото Ипполита, которое выбрасывает в окно герой Андрея Мягкова Женя. Как заметили в "Киноафише", сыгравший первого Юрий Яковлев появляется на фотографии, только когда та уже оказывается на снегу.

А вот в полёте осталось запечатлённым фото Олега Басилашвили, которого изначально утвердили на роль жениха Нади. Однако переснять кадр то ли не удалось, то ли создатели картины решили этого не делать, схалтурили. Есть и ещё один вариант: просто недоглядели.

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Анатолий Симоненко

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