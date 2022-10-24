Кажется, кто-то схалтурил: В "Иронии судьбы" спустя 46 лет вдруг нашли киноляп

В фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" спустя 46 лет после выхода на экран нашли киноляп. Ошибка малозаметна и мелькает лишь на долю секунды, чем можно объяснить то, что её не обнаружили раньше.

Летящая на тёмном фоне фотография актёра Олега Басилашвили, первоначально утверждённого на роль Ипполита. Кадр @ Youtube / Киноконцерн "Мосфильм"

Дело в фото Ипполита, которое выбрасывает в окно герой Андрея Мягкова Женя. Как заметили в "Киноафише", сыгравший первого Юрий Яковлев появляется на фотографии, только когда та уже оказывается на снегу.

А вот в полёте осталось запечатлённым фото Олега Басилашвили, которого изначально утвердили на роль жениха Нади. Однако переснять кадр то ли не удалось, то ли создатели картины решили этого не делать, схалтурили. Есть и ещё один вариант: просто недоглядели.