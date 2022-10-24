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24 октября, 02:30

Пятеро россиян попросили Швейцарию убрать их из санкционного списка

Blick: Пять граждан РФ попросили Швейцарию вычеркнуть их из санкционного списка

Пять граждан РФ попросили Швейцарию вычеркнуть их из санкционного списка. Об этом заявил представитель пресс-службы Министерства экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш, подчеркнув, что власти страны рассматривают ряд запросов от россиян.

"Было подано пять заявок", — уточнил Майенфиш газете Blick.

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Издание пишет, что в числе этих пяти человек российский бизнесмен Александр Пумпянский. Имена других не приводятся.

А ранее власти Венгрии попросили Евросоюз снять санкции с трёх крупных российских бизнесменов. Речь идёт в том числе о Петре Авене и Викторе Рашникове.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Анатолий Симоненко

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