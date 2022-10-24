Остатки "Прогресса" с космическим мусором утонули в Тихом океане
"Прогресс" у МКС. Фото © "Роскосмос"
Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-19" затоплен в Тихом океане. В несудоходную часть акватории упало то, что не успело сгореть при падении с орбиты. Об этом рассказали в "Роскосмосе".
"Грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведён с орбиты, вошёл в земную атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится на сайте "Роскосмоса".
Этот корабль освободил стыковочный узел для следующего. Запуск новой миссии запланирован на 26 октября.
Как сообщал Лайф, "Прогресс" отстыковался от международной станции всего несколько часов назад. На его борту были мусор и отработавшее оборудование. Корабль находился в космосе около восьми месяцев.