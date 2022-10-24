Остатки "Прогресса" с космическим мусором утонули в Тихом океане

Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-19" затоплен в Тихом океане. В несудоходную часть акватории упало то, что не успело сгореть при падении с орбиты. Об этом рассказали в "Роскосмосе".

"Грузовой корабль "Прогресс МС-19" был сведён с орбиты, вошёл в земную атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится на сайте "Роскосмоса".

Этот корабль освободил стыковочный узел для следующего. Запуск новой миссии запланирован на 26 октября.