"Кошмар!": Сахалинцев шокировала перевозка ребёнка на задней полке авто
На Сахалине очевидцы сняли, как ребёнка везли на задней полке авто
Сахалинцы заметили, что в одной из машин на дороге, ведущей из Троицкого в Новотроицкое, ребёнка перевозили на задней полке салона.
На Сахалине решили провезти ребёнка на задней полке авто. Видео © Телеграм-канал "Сахалин ДТП/ЧП"
"Кошмар, это что за перевозка ребёнка?! Для кого придуманы специальные автокресла и подобные удерживающие устройства?!" — пишет телеграм-канал "Сахалин ДТП/ЧП".
На кадрах видно, что в машине Toyota Corolla на задней полке лежит малыш. Ребёнок никак не зафиксирован. Судя по всему, ему там удобно: он расслабленно машет ногами. Некоторые комментаторы публикации ответили автору, что ему должно быть всё равно, потому что родители якобы могут везти своё дитя как хотят. Другие же согласились, что это небезопасно, малыш может в случае аварии серьёзно пострадать.
Ранее Лайф писал, что пьяный житель Чувашии насмерть сбил ребёнка и сбежал. Он наехал на 11-летнюю девочку и на коляску с её годовалым братом. Девочка скончалась на месте, её брата госпитализировали.
Телеграм-канал "Сахалин ДТП/ЧП"