"Кошмар!": Сахалинцев шокировала перевозка ребёнка на задней полке авто

Сахалинцы заметили, что в одной из машин на дороге, ведущей из Троицкого в Новотроицкое, ребёнка перевозили на задней полке салона.

На кадрах видно, что в машине Toyota Corolla на задней полке лежит малыш. Ребёнок никак не зафиксирован. Судя по всему, ему там удобно: он расслабленно машет ногами. Некоторые комментаторы публикации ответили автору, что ему должно быть всё равно, потому что родители якобы могут везти своё дитя как хотят. Другие же согласились, что это небезопасно, малыш может в случае аварии серьёзно пострадать.