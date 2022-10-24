Досталось посёлку: Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на 10 км ввысь
Вулкан Безымянный. Фото © kscnet.ru / Р. Марков
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 10 километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по краю. Пепел распространился в северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива.
Последствия этого природного явления почувствовали на себе жители посёлка Ключи Усть-Камчатского района, сообщает КФ ФИЦ ЕГС РАН. Там выпал пепел. Безымянному присвоили красный код авиационной опасности.
Пепел на автомобиле в посёлке Ключи. Фото © kamchatinfo.com
Безымянный — один из самых активных вулканов на Земле. Его высота составляет 2882 метра над уровнем моря. В последний раз он извергался в марте прошлого года. Тогда извержение завершилось спустя сутки, а пепловые выбросы достигли 15 километров над уровнем моря.
В прошлом месяце активизировался высочайший вулкан Курил — Алаид. Яркие языки пламени у вершины гиганта стали особенно заметны на фоне заходящего солнца. Местные путешественники были впечатлены увиденным по счастливой случайности редким зрелищем и поделились им в Сети.