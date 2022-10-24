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24 октября, 03:28

Досталось посёлку: Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на 10 км ввысь

<p>Вулкан Безымянный. Фото © kscnet.ru / Р. Марков</p>

Вулкан Безымянный. Фото © kscnet.ru / Р. Марков

На Камчатке вулкан Безымянный выбросил пепел на высоту 10 километров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по краю. Пепел распространился в северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива.

Последствия этого природного явления почувствовали на себе жители посёлка Ключи Усть-Камчатского района, сообщает КФ ФИЦ ЕГС РАН. Там выпал пепел. Безымянному присвоили красный код авиационной опасности.

Пепел на автомобиле в посёлке Ключи. Фото © kamchatinfo.com

Пепел на автомобиле в посёлке Ключи. Фото © kamchatinfo.com

Безымянный — один из самых активных вулканов на Земле. Его высота составляет 2882 метра над уровнем моря. В последний раз он извергался в марте прошлого года. Тогда извержение завершилось спустя сутки, а пепловые выбросы достигли 15 километров над уровнем моря.

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Анатолий Симоненко

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