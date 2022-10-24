В Китае увидели предпосылки для четвёртого срока Си Цзиньпина
SCMP: Си Цзиньпин может пойти и на четвёртый срок
Генеральный секретарь ЦК КПК Китая Си Цзиньпин, переизбравшийся на третий срок, в 2027 году сможет пойти и на четвёртый. Дело в том, что в новом составе Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии нет очевидного кандидата на роль его преемника. На это указывает South China Morning Post.
Издание пишет, что в составе Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК четыре новых члена, которые могли бы претендовать на роль будущего лидера страны. Речь идёт о Ли Цяне, Ли Си, Дин Сюэсяне и Цай Ци. Однако они молоды, "ни один из них не выделяется как очевидный преемник председателя КНР".
Авторы статьи отметили, что, когда Си Цзиньпин пришёл в Политбюро ЦК КПК в 2007 году, он почти сразу стал расцениваться как преемник лидера КНР Ху Цзиньтао, который спустя пять лет нахождения у власти передал бразды правления.
"Тогда все знали, что Ху Цзиньтао уйдёт в отставку через пять лет, но теперь мы понимаем, что Си Цзиньпин ещё долго будет править страной. Сценарий совсем другой", — заявил аналитик Института Восточной Азии при Национальном университете Сингапура Чэнь Ган.
Лайф ранее сообщал, что Си Цзиньпин был избран генсеком на третий срок 23 октября. Соответствующее решение принял Центральный комитет КПК. Голосование состоялось на первом пленуме партии 20-го созыва.
ТАСС / WU HAO