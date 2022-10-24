В Китае увидели предпосылки для четвёртого срока Си Цзиньпина

Генеральный секретарь ЦК КПК Китая Си Цзиньпин, переизбравшийся на третий срок, в 2027 году сможет пойти и на четвёртый. Дело в том, что в новом составе Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии нет очевидного кандидата на роль его преемника. На это указывает South China Morning Post.

Издание пишет, что в составе Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК четыре новых члена, которые могли бы претендовать на роль будущего лидера страны. Речь идёт о Ли Цяне, Ли Си, Дин Сюэсяне и Цай Ци. Однако они молоды, "ни один из них не выделяется как очевидный преемник председателя КНР".

Авторы статьи отметили, что, когда Си Цзиньпин пришёл в Политбюро ЦК КПК в 2007 году, он почти сразу стал расцениваться как преемник лидера КНР Ху Цзиньтао, который спустя пять лет нахождения у власти передал бразды правления.

"Тогда все знали, что Ху Цзиньтао уйдёт в отставку через пять лет, но теперь мы понимаем, что Си Цзиньпин ещё долго будет править страной. Сценарий совсем другой", — заявил аналитик Института Восточной Азии при Национальном университете Сингапура Чэнь Ган.