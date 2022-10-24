"Они стреляют!": В Чикаго во время уличных гонок убили трёх человек

В Чикаго, штат Иллинойс, три человека погибли и двое были ранены во время уличных гонок. Выстрелы раздались, когда один из автомобилей дрифтовал на перекрытом перекрёстке.

Стрельба во время уличных гонок в Чикаго. Видео @ CBS News

Нарезающий круги автомобиль со всех сторон окружила толпа зевак, некоторые снимали происходящее на мобильные телефоны. Шоу быстро закончилось, когда кто-то открыл огонь по собравшимся. Люди сразу бросились врассыпную, однако убежать успели не все: пятеро оказались ранены, из них трое скончались.

"Они стреляют!" — испуганно крикнула девушка, снимавшая происходящее.

О том, поймали ли стрелявших, не сообщается. Как информирует CBS News, в местной мэрии признались, что не могут просить полицейских ехать на нелегальные гонки, где "около 200 человек в автомобилях с оружием и они ведут себя как дураки".