"Они стреляют!": В Чикаго во время уличных гонок убили трёх человек
В США трёх человек застрелили во время уличных гонок
В Чикаго, штат Иллинойс, три человека погибли и двое были ранены во время уличных гонок. Выстрелы раздались, когда один из автомобилей дрифтовал на перекрытом перекрёстке.
Стрельба во время уличных гонок в Чикаго. Видео @ CBS News
Нарезающий круги автомобиль со всех сторон окружила толпа зевак, некоторые снимали происходящее на мобильные телефоны. Шоу быстро закончилось, когда кто-то открыл огонь по собравшимся. Люди сразу бросились врассыпную, однако убежать успели не все: пятеро оказались ранены, из них трое скончались.
"Они стреляют!" — испуганно крикнула девушка, снимавшая происходящее.
О том, поймали ли стрелявших, не сообщается. Как информирует CBS News, в местной мэрии признались, что не могут просить полицейских ехать на нелегальные гонки, где "около 200 человек в автомобилях с оружием и они ведут себя как дураки".
Ранее в результате стрельбы недалеко от кампуса Южного университета Луизианы в Батон-Руже пострадало по меньшей мере девять человек.
CBS News