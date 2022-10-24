"Скорбим вместе с родными": Глава Приангарья рассказал о погибших при крушении Су-30 лётчиках

При крушении самолёта Су-30 в Иркутске погибли заслуженный лётчик-испытатель и лётчик-испытатель третьего класса. Об этом рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев, посетивший семьи погибших.

По его словам, Максим Вячеславович Конюшин родился в Приморье, работал на авиазаводе с 2015 года. Награждён медалями "За отличие в военной службе" III, II и I степени. Два года назад получил звание "Заслуженный лётчик-испытатель РФ". У него остались жена и двое детей.

"Поговорили с супругой лётчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю её горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию", — написал Игорь Кобзев.

Родители погибшего лётчика похоронены на Троекуровском кладбище в Москве. Его семья хотела бы, чтобы он нашёл последнее пристанище там же. Глава Приангарья пообещал обратиться с этим вопросом к Сергею Собянину.

А майор Виктор Викторович Крюков родом с Украины. Он окончил Краснодарский военный авиационный институт. Лётчик-испытатель третьего класса. По словам Кобзева, сослуживцы погибшего говорят, что он был "жадный до полётов".