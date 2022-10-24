"Скорбим вместе с родными": Глава Приангарья рассказал о погибших при крушении Су-30 лётчиках
Глава Приангарья: Один из погибших при крушении Су-30 был заслуженным лётчиком-испытателем
Погибшие в Иркутске лётчики. Фото © Telegram / Игорь Кобзев
При крушении самолёта Су-30 в Иркутске погибли заслуженный лётчик-испытатель и лётчик-испытатель третьего класса. Об этом рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев, посетивший семьи погибших.
По его словам, Максим Вячеславович Конюшин родился в Приморье, работал на авиазаводе с 2015 года. Награждён медалями "За отличие в военной службе" III, II и I степени. Два года назад получил звание "Заслуженный лётчик-испытатель РФ". У него остались жена и двое детей.
"Поговорили с супругой лётчика Ириной Евгеньевной. Целиком разделяю её горе. Она поделилась, что дочка Максима Вячеславовича очень тяжело переносит гибель отца. Договорились, что окажем семье психологическую помощь, чтобы помочь пережить эту трагедию", — написал Игорь Кобзев.
Родители погибшего лётчика похоронены на Троекуровском кладбище в Москве. Его семья хотела бы, чтобы он нашёл последнее пристанище там же. Глава Приангарья пообещал обратиться с этим вопросом к Сергею Собянину.
А майор Виктор Викторович Крюков родом с Украины. Он окончил Краснодарский военный авиационный институт. Лётчик-испытатель третьего класса. По словам Кобзева, сослуживцы погибшего говорят, что он был "жадный до полётов".
"Скорбим вместе с родными и близкими погибших лётчиков. Светлая память", — написал глава региона.
Напомним, что 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что летательный аппарат совершал испытательный полёт. В результате крушения погибли два лётчика. Позднее выяснилось, что Су-30 выполнял испытание без боекомплекта. В результате крушения самолёта в частном секторе 150 домов остались без света.