В Херсонской области захвачена группа украинских диверсантов

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была задержана на Бериславском участке в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На утро 24 октября: в Херсонской области на Бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.