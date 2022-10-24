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Регион
Опубликовано 24 октября 2022, 06:06
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В Херсонской области захвачена группа украинских диверсантов

Стремоусов: Группа украинских диверсантов задержана ночью в Херсонской области

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) была задержана на Бериславском участке в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На утро 24 октября: в Херсонской области на Бериславском участке была захвачена в плен сегодня ночью целая группа ДРГ", — сказал он на видео, опубликованном в телеграм-канале.

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А ранее Стремоусов заявил об успешном отражении атак ВСУ. По его словам, ситуация на Херсонском направлении остаётся стабильной.

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Артур Лапсаков
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