Британия, США и Франция отвергли предупреждение РФ о создаваемой Киевом "грязной бомбе"
Министерства иностранных дел Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что отвергают утверждения России о якобы готовящемся Киевом применении "грязной бомбы" на территории Украины.
"Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей собственной территории", — сказано в соответствующем документе.
Главы дипведомств этих государств выразили неизменную поддержку суверенитету независимости и территориальной целостности Украины. По их словам, "мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации".
Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".
Ранее РИА "Новости" со ссылкой на источники сообщило, что Киев планирует подорвать на Украине "грязную бомбу" и подставить Россию. Задача по её изготовлению была поставлена руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований. В настоящий момент работы уже находятся на завершающей стадии.
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