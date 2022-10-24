Британия, США и Франция отвергли предупреждение РФ о создаваемой Киевом "грязной бомбе"

Министерства иностранных дел Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором заявили, что отвергают утверждения России о якобы готовящемся Киевом применении "грязной бомбы" на территории Украины.

"Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей собственной территории", — сказано в соответствующем документе.

Главы дипведомств этих государств выразили неизменную поддержку суверенитету независимости и территориальной целостности Украины. По их словам, "мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации".

Как рассказывал Лайф, 23 октября министр обороны России Сергей Шойгу провёл серию телефонных переговоров с западными коллегами. Он созванивался с министрами обороны США, Франции, Турции и Великобритании. Глава Минобороны РФ выразил озабоченность в связи с возможной провокацией со стороны Киева с применением "грязной бомбы".