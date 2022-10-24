Океанолог рассказал, кто может охранять Севастопольскую бухту от подводных диверсантов

"Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту", — приводит его слова РИА "Новости".

Как рассказал эксперт, боевые дельфины уже давно занимаются противодиверсионной работой, их начали обучать ещё в конце 60-х годов и в США, и в СССР. При этом к поиску диверсантов привлекаются только черноморские афалины. Длина таких млекопитающих достигает 3,5 метра, а вес порядка 300 килограммов. Кроме того, они лучше всего поддаются дрессировке и могут выполнять различные задачи.