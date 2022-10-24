Океанолог рассказал, кто может охранять Севастопольскую бухту от подводных диверсантов
Эксперт Мухаметов заявил, что боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту
Охранять Севастопольскую бухту от подводных диверсантов могут боевые дельфины. Об этом заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
"Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту", — приводит его слова РИА "Новости".
Как рассказал эксперт, боевые дельфины уже давно занимаются противодиверсионной работой, их начали обучать ещё в конце 60-х годов и в США, и в СССР. При этом к поиску диверсантов привлекаются только черноморские афалины. Длина таких млекопитающих достигает 3,5 метра, а вес порядка 300 килограммов. Кроме того, они лучше всего поддаются дрессировке и могут выполнять различные задачи.
Ранее американский обозреватель Блейк Стилуэлл сообщил, что Россия может использовать боевых дельфинов против украинских диверсантов. По его словам, животные "всегда в сознании, даже когда спят".
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